Otomobil halk otobüsüne çarptı, maddi hasar oluştu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlarda maddi oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 AOS 495 plakalı otomobil, 38 AB 077 halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

