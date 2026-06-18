Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücüye 4 yıl hapis cezası

Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan araç sürücüsü hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

Kayseri'de Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen ve İsmail T. ve Adnan Z.'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazaya karışan 50 AEZ 355 plakalı aracın sürücüsü M.K.'nin yargılandığı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık M.K.'nin suçunu sabit görerek, 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmederek, ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.

Olay:

30 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen kaza anbean güvenlik kameralarına da yansıdı.

İddianameye yansıyan ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti; "30/04/2025 tarihinde Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halinde olan maktul İsmail T.'nin sevk ve idaresinde olan 38 GS 866 plakalı araçla bir köpeğe çarptığı, bu sebeple yolun orta şeridinde durarak köpek ölüsünü bagajına koymak isterken yine aynı istikametten gelen 38 P 2195 plakalı servis sürücüsü maktul Adnan Z.'nin aracını yolun kenarına park ederek diğer maktul İsmail T.'ye yardım etmeye çalıştığı, söz konusu köpek ölüsünü araç bagajına yüklemek istedikleri sırada Nevşehir istikametinden gelen ve iki ABD'li turisti taşıyan 50 AEZ 355 plakalı araç sürücüsü şüpheli M.K.'nin sevk ve idaresindeki aracın yolun orta şeridindeki maktullerin Adnan Z. ve İsmail T.'ye çarptığı, maktul Adnan Z.'nin olay yerinde vefat ettiği, maktul İsmail T.'nin ise yaralı olarak Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak 15/05/2025 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı