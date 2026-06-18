Haberler

Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücüye 4 yıl hapis cezası

Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücüye 4 yıl hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında sanık sürücüye 4 yıl 2 ay hapis ve 1 yıl 6 ay ehliyetine el konulması cezası verildi.

Kayseri'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan araç sürücüsü hakkında 4 yıl 2 ay hapis ve ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

Kayseri'de Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen ve İsmail T. ve Adnan Z.'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazaya karışan 50 AEZ 355 plakalı aracın sürücüsü M.K.'nin yargılandığı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık M.K.'nin suçunu sabit görerek, 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmederek, ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.

Olay:

30 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen kaza anbean güvenlik kameralarına da yansıdı.

İddianameye yansıyan ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti; "30/04/2025 tarihinde Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halinde olan maktul İsmail T.'nin sevk ve idaresinde olan 38 GS 866 plakalı araçla bir köpeğe çarptığı, bu sebeple yolun orta şeridinde durarak köpek ölüsünü bagajına koymak isterken yine aynı istikametten gelen 38 P 2195 plakalı servis sürücüsü maktul Adnan Z.'nin aracını yolun kenarına park ederek diğer maktul İsmail T.'ye yardım etmeye çalıştığı, söz konusu köpek ölüsünü araç bagajına yüklemek istedikleri sırada Nevşehir istikametinden gelen ve iki ABD'li turisti taşıyan 50 AEZ 355 plakalı araç sürücüsü şüpheli M.K.'nin sevk ve idaresindeki aracın yolun orta şeridindeki maktullerin Adnan Z. ve İsmail T.'ye çarptığı, maktul Adnan Z.'nin olay yerinde vefat ettiği, maktul İsmail T.'nin ise yaralı olarak Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak 15/05/2025 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi

İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor

İtiraf Avrupa devinden: MİT, bizim ülkemizde çok aktif
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Hem Fener'in hem de G.Saray'ın yıldızlarını transfer ediyor
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber