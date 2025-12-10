Haberler

Narko-Okul uygulamasında 19 şahıs sorgulandı

Narko-Okul uygulamasında 19 şahıs sorgulandı
Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Narko-Okul' uygulaması gerçekleştirdi. Sorgulanan araç ve şahıs sayısı ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 9 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Yavuz Selim Ortaokulu'nda okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
