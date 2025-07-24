Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 57 Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko- Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerimizden 152 ekip ve 663 personel ile il genelinde Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamada; 5 bin 671 şahıs ve bin 578 oto sorgusu yapıldı, 137 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca; 57 aranan şahıs yakalandı, 20 yoklama kaçağı/bakaya şahsa gerekli işlemler yapıldı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ