Ahlak kurallarına aykırı paylaşım yapan 31 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kayseri'de polis ekipleri tarafından müstehcen görüntülerle toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşım yapan 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye yapıldı. Ekipler tarafından yürütülen devriyelerde sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ