Haberler

Kontrolü kaybolan motosikletli polis direğe çarptı: 1 yaralı

Kontrolü kaybolan motosikletli polis direğe çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletli polis aydınlatma direğine çarptı, kazada bir polis memuru yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletli polis aydınlatma direğine çarparken, kazada bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli N.O. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yatarken, kazada polis memuru N.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından N.O.'yu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzon'a transfer