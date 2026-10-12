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Kayseri'de motosikletli polis, 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

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Kayseri'de motosikletli polis, 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
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Kayseri'de polis ekiplerinin uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan sorgusunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından suç ve suçlunun önüne geçme adına kent genelinde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek, durdurulan A.P.'nin (30) yapılan sorgusunda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ekiplerce sorgu sonrasında gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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