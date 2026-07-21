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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Kayseri Melikgazi'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü ile yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6, otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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