Kayseri'de Kontrolsüz Araç Kazası Anına Şahitlik Edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araç başka bir araca çarparken, kazanın detayları ve sürücünün sakinleştirildiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolsüz şekilde yola çıkan araç, bir başka araca çarptı. Araçtaki kadın "Tamam, bağırıp çağırma" diyerek sürücüyü sakinleştirirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Yukarı Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yola kontrolsüz şekilde çıkan araç, önüne aniden çıkan araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ne yapacağını şaşırdığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Araçtaki kadının kazanın ardından "Tamam, bağırıp çağırma" diyerek şoförü sakinleştirdiği anlar da kameraya yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
