Kayseri'de Kontrolden Çıkan Tır Mezarlığa Girdi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın mezarlığa girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan tır mezarlığa girdi.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya kara yolu Karatay mahallesi mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü; henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak mezarlığa girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ