Otomobil refüje çarptı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Kuzey Çevre Yolu'nda, A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje girdi. A.Ö. otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.Ö.'yü otomobilden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

