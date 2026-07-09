Müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin eklentisindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Duruöz Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde eve sıçramadan söndürüldü. Yangın ekiplerin soğutma çalışması ile tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı