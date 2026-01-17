Haberler

Kayseri'de trafik ekiplerinden 'kış lastiği' uygulaması

Kayseri'de trafik ekiplerinden 'kış lastiği' uygulaması
Güncelleme:
Kayseri'de trafik polisleri, Erciyes'e çıkan araçların kış lastiklerini denetledi. Kış lastiği olmayan araçlar durduruldu ve sürücülerine ceza uygulandı. Uygulamaların kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.

Kayseri'de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada Erciyes'e çıkan araçların kış lastikleri denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından Erciyes'te uygulama yaptı. Erciyes'e çıkan araçları durduran ekipler, lastikleri kontrol ederken, kış lastiği olmayan araçların geçmesine izin vermedi. Ayrıca, kış lastiği olmayan araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların kış ayları boyunca yapılacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


