Kayseri'de Kene nedeniyle KKKA'dan bir kadın hayatını kaybetti
Kayseri Pınarbaşı’nda kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tedavisi gören 36 yaşındaki Ü.T. yaşamını yitirdi. Böylece kentte keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kayseri'de keneye bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tedavisi gören kadın yaşamını yitirdi.
Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, vücuduna kene yapıştığını fark eden 36 yaşındaki Ü.T., bir süre sonra rahatsızlandı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ü.T.'nin ölümüyle birlikte Kayseri'de keneden ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa