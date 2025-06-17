Kayseri'de Kene nedeniyle KKKA'dan bir kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de keneye bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tedavisi gören kadın yaşamını yitirdi.

Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, vücuduna kene yapıştığını fark eden 36 yaşındaki Ü.T., bir süre sonra rahatsızlandı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ü.T.'nin ölümüyle birlikte Kayseri'de keneden ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi. - KAYSERİ