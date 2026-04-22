'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. (32) yakalandı. İşlemleri tamamlanan K.E. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı