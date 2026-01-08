Haberler

'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin (47) kentte bir ikamette saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
