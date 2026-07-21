"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri polisi, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan A.S.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.
Kayseri polisi, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan A.S.'nin (52) kentte olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda A.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı