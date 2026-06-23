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Tartıştığı sürücüye kaskını fırlatan motosikletliye 405 bin TL ceza

Tartıştığı sürücüye kaskını fırlatan motosikletliye 405 bin TL ceza
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kaskını fırlatıp yumruk atan motosiklet sürücüsüne 405 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne kaskını fırlatan motosiklet sürücüsüne 405 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından motosiklet sürücüsü, diğer aracın sürücüsüne kaskını fırlatarak yumruk attı. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren motosiklet sürücüsünü tespit etti. Alkollü olarak araç kullanan motosiklet sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 405 bin TL cezai işlem uygulandı. Saldırganın ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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