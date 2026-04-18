Kayseri'de kardeşini bıçaklayan şahıs gözaltına alındı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan tartışmada ağabey, kardeşini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olayda alkollü olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşlerden biri bacağından bıçaklanarak yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli ağabey ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınacağı sırada zorluk çıkartırken, ekipler şahsı zor kullanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, ağabey A.S. ile kardeşi R.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S. yanında bulunan bıçakla kardeşini bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli A.S.'yi de olay yerinde yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınmak istenen ve iddiaya göre alkollü olan A.S. ekiplere zorluk çıkartırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Olayda yaralanan R.S.'de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
