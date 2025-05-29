Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.A. (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö. (20) yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobiller savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlerlenirken, ağır yaralanan A.Ö. ve aynı araçta bulunan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ