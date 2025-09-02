Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 20 Bin Makaron Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirilirken, T.B. ve T.E. gözaltına alındı.

T.B. ve T.E.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

