Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 200 Paket Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara satışı yapan 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda 200 paket kaçak sigara ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; Z.Y., S.B. ve M.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 18 bin 780 adet makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 65 adet elektronik sigara ve tütün mamullerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü2nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
