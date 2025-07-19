Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesinde yapılan operasyonla kaçak kazı yapan üç kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde bir dizi kazı aleti ele geçirildi ve soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine; jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinde A.Ş.,N.S. ve B.S.; bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında izinsiz olarak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olayda kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip, 2 adet üçlü priz, 1 adet demir çekiç, 1 top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, 1 adet pense, 1 adet tornavida, 2 adet yan keski, 1 adet emniyet kemeri ve tokaları muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ