İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin 3 saatlik ikna çalışmaları sonucunda şahıs, çatıda indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'nde bulunan 14 katlı inşaatta meydana gelen olayda, Ö.K., inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak açtı. Ö.K. ekipleri yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.
Ö.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ