İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin 3 saatlik ikna çalışmaları sonucunda şahıs, çatıda indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik ikna çalışmaları sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'nde bulunan 14 katlı inşaatta meydana gelen olayda, Ö.K., inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak açtı. Ö.K. ekipleri yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.

Ö.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
