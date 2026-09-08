Kayseri’de inşaat halindeki villanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Şahlan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir villanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin çatıya atılan bir izmaritten kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı