Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 07 ASD 196 plakalı otomobil ile 38 UK 403 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobillerde bulunan 5 yaralı, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ