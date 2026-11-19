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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde, S.T. yönetimindeki 38 AAD 668 plakalı otomobille A.S. yönetimindeki 38 ACL 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 38 ACL 188 plakalı otomobilde bulunan yaralı F.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller yolda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı