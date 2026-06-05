Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışarak kaldırıma savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 ALU 863 plakalı otomobil ile 38 ALR 986 plakalı otomobil çarpışarak kaldırıma savruldu. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı