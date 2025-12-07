Haberler

'Huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulandı: 5 aranan şahıs yakalandı

'Huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulandı: 5 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulanarak 5 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sırasında uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve hacizli araç ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde asayiş olaylarının önüne geçmek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'huzur' uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı. 127 park, 62 umuma açık alan ve 10 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada çeşitli miktarlardan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımından' adli işlem başlatıldı. Uygulamada, 5 aranan şahıs yakalanırken, 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ekipler tarafından uygulama sırasında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 91 adet fişek ve 1 adet hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.