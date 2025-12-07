'Huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulandı: 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde asayiş olaylarının önüne geçmek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'huzur' uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı. 127 park, 62 umuma açık alan ve 10 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada çeşitli miktarlardan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımından' adli işlem başlatıldı. Uygulamada, 5 aranan şahıs yakalanırken, 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ekipler tarafından uygulama sırasında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 91 adet fişek ve 1 adet hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. - KAYSERİ