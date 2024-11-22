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Kayseri'de Huzur Operasyonu: Kaçakçılara Darbe

Kayseri'de Huzur Operasyonu: Kaçakçılara Darbe
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' operasyonunda 115 kişi sorgulandı, 79 bin 300 makaron ele geçirildi. 3 kaçakçı yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan "huzur" operasyonunda; 115 şahıs ve 110 araç sorgulanırken, aramalarda 79 bin 300 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerinden oluşan 15 ekip ile Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kaçakçılara yönelik "huzur" operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 155 şahıs ve 110 araç sorgulanırken; 79 bin 300 adet makaron, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kaçak cep telefonu ve 47 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; S.A. (49), N.Y. (47) ve F.D. (46) yakalandı. Yakalanan 3 şahıs hakkında "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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