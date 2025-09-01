Kayseri'de Husumet Sebebiyle Bıçaklı Kavga: Taksi Şoförü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlisi tarafından karnından bıçaklanan ve ağır yaralanan taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ