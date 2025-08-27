Kayseri'de Husumet Nedeniyle Kurşunlama Olayı

Kayseri'de, husumetli olduğu kişiye ait önce evi ve evin önündeki aracı, ardından da dükkanı kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Kalkanlı Sokak'ta meydana gelen ilk olayda; daha önceden henüz bilinmeyen bir sebepten aralarında husumet bulunan kişiler M.Ç.'nin evine gelerek ateş açtı. Kurşunlar evin penceresine ve evin önünde park halinde duran otomobile isabet ederken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Olaydan yarım saat sonrada M.Ç.'nin Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan oto galeri dükkanına ateş açan şahıslar, kayıplara karıştı. Dükkanın önünde bulunan araçlar ve dükkan camlarına kurşun isabet ederken, ekipler burada da inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ