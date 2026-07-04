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Açık alandaki hurdalar alev aldı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Açık alandaki hurdalar alev aldı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde açık alandaki hurdalarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde açık alanda bulunan hurdalar alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi 24. Cadde üzerinde hurdaların bulunduğu açık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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