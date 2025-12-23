Kayseri'de 3 gün arayla 2 hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hırsızlıktan yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, 3 gün sonra başka bir hırsızlık olayının faili olarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde 3 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliğini belirlemek için kameraları inceledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 18 Aralık tarihinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.A.K. (14) ve B.G. (15), düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan 3 gün sonra ilçede başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Y.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan çalınan 11 bin 700 TL nakit para ve 120 paket nargile tütünü eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ