14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.G. (25) yakalandı. İşlemleri tamamlanan S.G. cezaevine teslim edildi.