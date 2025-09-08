Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.Ş. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ