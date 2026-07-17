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Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde, H.E. yönetimindeki 38 JV 957 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan S.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından hafif ticari araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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