Göğsünden bıçaklanan genç yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde göğsünden bıçaklanan 30 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Sedat Yenigün caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda F.A. (30) göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan F.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan polis ekipleri ise, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı