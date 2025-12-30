Haberler

Kayseri'de 2025 yılında gasptan 44 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri, 2025 yılı içerisinde gasp suçuna karışan 44 şüpheliyi tutuklayarak, 16 tabanca, 14 tüfek ve 172 bin 500 TL nakit para ele geçirdi. Emniyet müdürlüğü, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda, 'gasp' suçudan yakalanan 44 şahıs tutuklanırken, 30 adet tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 'Gasp' olaylarının tümü aydınlatıldı. Olaylara karışan şüphelilerin tamamı ekipler tarafından yakalanırken, bahse konu olaylarda 44 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 44 şahıs cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 16 adet tabanca, 14 adet tüfek ve 172 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

