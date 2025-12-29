Haberler

Kayseri'de 2025 yılında 375 şahsa fuhuştan işlem yapıldı

Kayseri'de 2025 yılında 375 şahsa fuhuştan işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, 2025 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlarla fuhuş ve kumar suçlarına karşı geniş çaplı bir mücadele başlattı. 375 şahsa fuhuş suçundan işlem yapılırken, 2 milyon 47 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 41 kumar olayı gerçekleşti ve 43 şahsa adli işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda 375 şahsa fuhuştan işlem yapılırken, 2 milyon 47 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan çalışmalarda, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan 6 masaj salonu mühürlenirken, 683 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan 21 kez adli işlem yapılırken, adli işlemler neticesinde 33 şahsa şüpheli olarak işlem yapıldı. 375 şahsa fuhuştan idari işlem yapılarak 2 milyon 47 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, 87 ikamet ve oda mühürlendi. Ekipler tarafından 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, 41 kumar olayında şüpheli olarak 43 şahsa adli işlem yapılırken, yapılan işlemler neticesinde 1 milyon 507 bin 261 TL idari para cezası uygulandı. Konuyla alakalı 41 yer mühürlendi.

Ayrıca ekipler tarafından masaj salonlarına yönelik yapılan denetlemelerde; 67 iş yeri denetlenirken, denetlemede belge eksikliklerinden dolayı 60 masaj salonuna idari işlem uygulandı. 6 masaj salonuna 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan yapılan adli işlemlerde 12 şüpheli şahıs yakalanırken, masaj salonunda tespit edilen 20 yabancı uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde 42 masaj salonu mühürlendi.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan sanal devriye çalışmalarında müstehcen paylaşımlar yaptığı tespit edilen 683 sosyal medya hesabına erişim engeline getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı

Suriye'de birçok kentte ortalık karıştı, ordu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı