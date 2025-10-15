Kayseri'de FETÖ'ye Üye Olan 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; örgütün içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı İ.S.'nin (36) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. İ.S., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ