Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (45) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.K. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ