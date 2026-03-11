Haberler

FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yapılan polis çalışmalarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hapis cezası bulunan ihraç polis memuru G.Ö. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru G.Ö. (38) yakalandı.

G.Ö. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool'un yıldızı Szoboszlai'nin zor anları

Ömrü boyunca unutamayacak! Szoboszlai'nin zor anları
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor