Kayseri'de FETÖ Üyesi ByLock Kullanıcısı Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bylock kullanıcı FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.T. (41) yakalandı.

M.T. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ