Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, "FETÖ terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinlemiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (39) yakalandı. M.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ