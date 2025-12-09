Kayseri'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Aranan 4 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ üyelerinin hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyelerinin saklandığı hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis E.S. (44), ihraç komiser yardımcısı E.K. (50), ihraç üsteğmen S.A. (34) ve Ü.B. (53) saklandıkları adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan 4 şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelenin aralıksız ve kararlı olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ