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Kayseri'de 'FETÖ' üyesi şahıs yakalandı

Kayseri'de 'FETÖ' üyesi şahıs yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, İstanbul Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı R.Y. (53) yakalandı. İşlemleri tamamlanan R.Y. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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