Kayseri'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski emniyet müdürü ve eski polis memuru, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü ve eski polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan emniyet müdürü İ.B. (59) ile ihraç polis memuru E.D. (55) yakalandı. İşlemleri tamamlanan 2 kişi cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
