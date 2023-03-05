Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı

Çekiciye çarpıştıktan sonra yan yatan tır alev aldı, üzerinde bulunan 3 otomobil zarar gördü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çekiciyle çarpışan tır yan yattıktan sonra alev aldı. Kazada sürücüler yaralanırken, tırın üzerinde bulunan 3 otomobil yanarak hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Mevkii'nde meydana gelen kazada, V.E. hakimiyetindeki 34 CSL 48 plakalı tır ile M.K. idaresindeki 38 JJ 068 çekici, polis uygulama noktasına kısa bir mesafede çarpıştı. Kazanın ardından yanan yatan tır alev alırken, çekici de refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Uygulama noktasındaki polis, yanan tıra müdahale ederken, sıkışan sürücüyü de camı kırarak kurtardı. İhbar üzerin bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralı sürücülerde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Tır ve üzerindeki araçlar ile çekici de incelemenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.