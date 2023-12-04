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Kayseri'de fabrika kazası: İşçi ağır yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kazada, üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada iddiaya göre, üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi sonucu düşen bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bir fabrikada meydana gelen olayda, V.H. (28) iddiaya göre üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi üzerine yere düştü. V.H. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Güvenlik Soruşturma 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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